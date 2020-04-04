Форварда сборной Сербии присудили 3 месяца домашнего ареста за нарушение карантина

Форвард национальной сборной Сербии Александар Прийович был наказан за нарушение карантина, принятого в стране для борьбы с пандемией коронавируса.

29-летнего нападающего взяли уже взяли под стражу. Сербский суд приговорил Прийовича к трем месяцам домашнего ареста.

Сообщается, что Александр нарушил запрет на собрания в общественных местах, когда отдыхал в кафе отеля "Краун Плаза".