Форварда сборной Сербии присудили 3 месяца домашнего ареста за нарушение карантина
Александар Прийович отдых в кафе в отеле
Форвард национальной сборной Сербии Александар Прийович был наказан за нарушение карантина, принятого в стране для борьбы с пандемией коронавируса.
29-летнего нападающего взяли уже взяли под стражу. Сербский суд приговорил Прийовича к трем месяцам домашнего ареста.
Сообщается, что Александр нарушил запрет на собрания в общественных местах, когда отдыхал в кафе отеля "Краун Плаза".
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Источник:Kurir.rs
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