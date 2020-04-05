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Гюндоган: Левандовски - лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире

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Немец поделился мнением насчет польского форварда

Гюндоган: Левандовски - лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире
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Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями насчет нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

"Было очень приятно играть с ним. Он все прибавлял и прибавлял. С технической точки зрения он всегда был великолепен, теперь у него есть рассудительность.

Он феноменально забивал голы. Для меня он лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире на данный момент", – сказал Илкай Гюндоган.

Напомним, футболисты вместе играли за дортмундскую "Боруссию" под руководством Юргена Клоппа.

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В статье: Роберт Левандовски Илкай Гюндоган
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Источник:
Goal.com
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