Гюндоган: Левандовски - лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире
Немец поделился мнением насчет польского форварда
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями насчет нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
"Было очень приятно играть с ним. Он все прибавлял и прибавлял. С технической точки зрения он всегда был великолепен, теперь у него есть рассудительность.
Он феноменально забивал голы. Для меня он лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире на данный момент", – сказал Илкай Гюндоган.
Напомним, футболисты вместе играли за дортмундскую "Боруссию" под руководством Юргена Клоппа.
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Источник:Goal.com
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