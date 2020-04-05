Гюндоган: Левандовски - лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями насчет нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

"Было очень приятно играть с ним. Он все прибавлял и прибавлял. С технической точки зрения он всегда был великолепен, теперь у него есть рассудительность.

Он феноменально забивал голы. Для меня он лучший и наиболее укомплектованный нападающий в мире на данный момент", – сказал Илкай Гюндоган.