Куба Блащиковски спасёт Вислу от банкротства

Полузащитник "Вислы" Куба Блащиковски в ближайшее время станет владельцем клуба, сообщает ViolaNews.

Напомним, Куба вернулся в краковский клуб в январе прошлого года, инвестировав в клуб 300 тысяч евро. До этого он выступал за "Вислу" с 2005 по 2007 год.

"Висла" долгое время находилась на гране банкротства, что могло закончиться лишением лицензии. Отмечается, что Блащиковски уже приобрёл клуб, что поможет решить полякам финансовые проблемы.