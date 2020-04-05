Куба Блащиковски спасёт Вислу от банкротства
Экс-хавбек "Боруссии" выкупил свой бывший клуб
Полузащитник "Вислы" Куба Блащиковски в ближайшее время станет владельцем клуба, сообщает ViolaNews.
Напомним, Куба вернулся в краковский клуб в январе прошлого года, инвестировав в клуб 300 тысяч евро. До этого он выступал за "Вислу" с 2005 по 2007 год.
"Висла" долгое время находилась на гране банкротства, что могло закончиться лишением лицензии. Отмечается, что Блащиковски уже приобрёл клуб, что поможет решить полякам финансовые проблемы.
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