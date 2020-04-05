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Калиниченко: Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю

Общие новости
(3 голосов)

Единственный футбольный турнир, который продолжается в Европе

Калиниченко: Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко уверен, что чемпионат Беларуси нельзя продолжать.

"Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю", – написал Калиниченко в своем твиттере.

Напомним, что общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до 440 человек, официально подтверждена смерть 5 человек.

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В статье: Максим Калиниченко Беларусь коронавирус
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Комментарии (3)
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Fritz (Кузнецовск)
05.04.2020 в 13:38
Калиниченко наверное новостей по СТБ пересмотрел! Стадо!
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:11
Мне всегда почему-то казалось, что Калиниченко умнее среднего футболиста-эксперта. А он в этой ситуации повел себя ну чисто как стадо. Ну или если кому больше понравится такое сравнение - как Белик. Вот кто-то может как-то логически объяснить, с какой стати Белоруссия обязательно должна останавливать свой чемпионат? Насколько я понимаю, у них там никто в мире футбола не заболел, в стране все спокойно, под контролем. Заодно у нас будет возможность сравнить ситуации в странах, которые ввели и не ввели карантин. Для той же медицины это, кстати, очень полезный опыт.
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Инспектор ( )
05.04.2020 в 13:47
Когда в стране авторитарный режим при вечном прнзиденте- то какая может быть объективная информация о ситуации с заболеванием?
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