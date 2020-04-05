Калиниченко: Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю

Мне всегда почему-то казалось, что Калиниченко умнее среднего футболиста-эксперта. А он в этой ситуации повел себя ну чисто как стадо. Ну или если кому больше понравится такое сравнение - как Белик. Вот кто-то может как-то логически объяснить, с какой стати Белоруссия обязательно должна останавливать свой чемпионат? Насколько я понимаю, у них там никто в мире футбола не заболел, в стране все спокойно, под контролем. Заодно у нас будет возможность сравнить ситуации в странах, которые ввели и не ввели карантин. Для той же медицины это, кстати, очень полезный опыт.