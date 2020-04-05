Калиниченко: Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю
Единственный футбольный турнир, который продолжается в Европе
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко уверен, что чемпионат Беларуси нельзя продолжать.
"Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю", – написал Калиниченко в своем твиттере.
Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю????????????????????????????— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) April 4, 2020
Напомним, что общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло до 440 человек, официально подтверждена смерть 5 человек.
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Комментарии (3)
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Fritz (Кузнецовск)
05.04.2020 в 13:38
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:11
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Инспектор ( )
05.04.2020 в 13:47
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