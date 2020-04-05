Энергетик-БГУ - Минск 2:0. Студенты сильнее в матче лидеров

Эти коллективы лидировали в таблице после двух туров, выиграв обе стартовые встречи. Даже в лайв-таблице на момент стартового свистка они находились на вершине, так как "Ислочь" свой поединок проводила позже.

Два изменения в составе "Энергетика-БГУ" было по сравнению с прошлым матчем. Вместо Артура Лесько место в воротах занял Денис Садовский, а номинально опорный полузащитник Александр Свирепа заменил в тройке центрбеков Даниила Мирошникова.

Не обошлось без новшеств и в составе гостей, причем не оказалось даже в заявке украинского защитника Дмитрия Рыжука. С Чаговцом и Зелеским в центре обороны вышел Сергей Сазончик, который и в дерби с "Динамо" (3:2) прошлого тура как раз заменил Рыжука по ходу второго тайма. Судя по всему, украинский защитник находится в лазарете.

С первых минут "Энергетик-БГУ" обозначил свое преимущество, хотя нельзя сказать, что подопечные Белявского больше владели мячом. Выделялся на общем фоне форвард Яхшибоев, который цеплялся за мяч в середине и продвигал его вперед. Открыли счет именно "студенты", как раз Жасур Яхшибоев получил мяч справа, продвинулся в штрафную и нанес удар в створ. Голкипер "Минска" справился с угрозой, но капитан хозяев Алексей Носко добил его в сетку, пробив низом.

В концовке первой половины еще один украинец покинул поле по причине травмы, Александр Васильев дернул заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел Юрий Остроух, при котором у "Минска" регулярно проваливалась середина поля. В одном из подобных эпизодов, уже перед самым перерывом, Яхшибоев вывел на ударную позицию Атеменга, но тот переиграть вратаря в ближнем бою не сумел.

Дебют второго тайма прошел под аккомпанемент атак "студентов", которые дважды могли удваивать свое преимущество в счете. Правда и гости усилиями Остроуха могли сравнивать, но в створ футболист "Минска" из хорошей позиции не попал. В дальнейшем "Энергетик" и дальше владел инициативой, но все изменила опасная игра Мосханяна, за которую опорный полузащитник хозяев получил вторую желтую карточку и был удален. После этого "студенты" вынужденно перешли на схему 5-3-1 и пожертоввали одним из нападающих, на острие же выдвинулся Яхшибоев. В ответ соперник стал играть смелее и перешел на схему 4-2-3-1, отказавшись от тройки центральных защитников.

Численное большинство все равно не позволяло "Минску" создавать хоть какие-то моменты, которые напротив - легко давались "Энергетику-БГУ" и в меньшинстве. Шикарный момент имел Умаров после веерной атаки слева, но вратарь все же спас свою команду и оставил ей шансы на концовку. Садовский все же вступил в игру после удара Васильева, однако назвать давление гостей на последних минутах массированным не получается. Хозяева грамотно отодвигали игру от своих ворот, а в концовке Яхшибоев еще и поймал соперника на контратаке удвоив преимущество своей команды.

Энергетик-БГУ - Минск 2:0 (1:0)

Голы: Носко (21), Яхшибоев (90+2)

Энергетик-БГУ: Садовский - Свирепа, Шкурдюк, Сокол - Гирс (Юдчиц 46), Носко, Мосханян, Твен, Мавату - Джуниор Атеменг (Умаров 74), Яхшибоев.

Минск: Леонов - Сазончик, Чаговец, Зелеский - Яроцкий, Насибулин, Васильев А-др (Остроух 35), Прищепа (Васильев Арт. 77) - Хващинский, Шрамченко - Грибовский.

Предупреждение: Мосханян (25), Гирс (45+3), Атеменг (65), Мосханян (69) - Сазончик (37), Чаговец (90+4)

Удаление: Мосханян (69)

"Энергетик-БГУ" остается единоличным лидером и ждет вечернего матча "Ислочи", которая теоретически может "студентов" догнать.