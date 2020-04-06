Попятная УЕФА, лидер Беларуси, новая стратегия Баварии. Главные новости за 5 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 апреля

Накануне в немецких СМИ появилось интервью президента Союза Александра Чеферина, в котором он отмечает, что Лига Чемпионов и Лига Европы должны закончиться до 3-го августа. Однако в воскресенье УЕФА выступил с заявлением, в котором утверждается, что никаких сроков по завершению текущего сезона не устанавливается. Все зависит от текущей ситуации и решения власти, выдавать ли разрешение на проведение матчей.

Довольно неожиданно после трех туров лидерство в чемпионате Беларуси захватил "Энергетик-БГУ", который одержал третью победу подряд. На этот раз был повержен ФК "Минск" с тремя украинцами в составе - Васильевым, Чаговцем и Насибулиным. Вторым идет "Слуцк", за который играют Тетеренко и Чеботаев - в воскресенье он одолел "Ислочь" на выезде 2:3. Еще в одном матче дня "Витебск" (из украинцев играл Каленчук) победил "Смолевичи" 1:0.

Мюнхенский гранд на днях подписал длительный контракт с Ханси Фликом. Тот, приняв команду посреди сезона, сумел вывести ее из пике, вернуть лидерство и наладить атмосферу в раздевалке. Кроме того, он эффективно работает с молодыми игроками. Последний факт в клубе особо отметили - от Флика ожидать более активного привлечения собственных воспитанников к основе. Как отмечают немецкие СМИ, ранее тренеру "Баварии" таких задач не ставили.

В гонке за лучшим молодым игроком Бундеслиги Джейдоном Санчо остались два клуба - "Манчестер Юнайтед" и "Челси", "Бавария" не планирует тратить большие средства, "Ливерпуль" не гарантирует игровое время. При этом сам атакующий хавбек больше склоняется к Лондону, ведь стремится играть в Лиге Чемпионов. По состоянию на сейчас именно аристократы замыкают лидирующую четверку АПЛ.

Бывший игрок дортмундской "Боруссии" и сборной Польши в ближайшее время станет владельцем краковской "Вислы". Клуб долгое время находился на грани банкротства, однако переход его в собственность Кубы поможет решить финансовые проблемы. Блащиковски выступал за "Вислу" с 2005-го по 2007-й, в феврале 2019-го он вернулся в Краков. Сейчас на счету вингера 15 матчей и 5 голов в текущем чемпионате Польши.

Sky составил символическую сборную АПЛ

Один из крупнейших британских вещателей сформировал свою символическую сборную АПЛ на момент приостановления чемпионата. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля" - ван Дайк, Робертсон, Александр-Арнольд, Хендерсон, Салах и Мане. От "Шеффилда" попали вратарь Дин Хендерсон и защитник О'Коннелл, "Лестер" делегировал Ндиди и Варди, де Брюйне представляет "Манчестер Сити".