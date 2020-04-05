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Зико: Неймар играет шикарно, но он должен быть профессионалом, как Месси и Роналду

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Бразилец высказался насчет игры своего соотечественника

Зико: Неймар играет шикарно, но он должен быть профессионалом, как Месси и Роналду
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Легендарный бывший полузащитник национальной сборной Бразилии Зико поделился мыслями насчет нападающего "ПСЖ" Неймара.

"Мне действительно нравится Неймар. Он играет изумительно. Но он должен вести себя более профессионально.

Надо брать пример с Роналду и Месси, которые живут футболом", – рассказал Зико в для интервью La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Зико
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Источник:
Goal.com
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