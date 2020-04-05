Зико: Неймар играет шикарно, но он должен быть профессионалом, как Месси и Роналду
Бразилец высказался насчет игры своего соотечественника
Легендарный бывший полузащитник национальной сборной Бразилии Зико поделился мыслями насчет нападающего "ПСЖ" Неймара.
"Мне действительно нравится Неймар. Он играет изумительно. Но он должен вести себя более профессионально.
Надо брать пример с Роналду и Месси, которые живут футболом", – рассказал Зико в для интервью La Gazzetta dello Sport.
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Источник:Goal.com
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