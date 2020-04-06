Милош Нинкович рассказал о проблеме с качеством газонов в Австралии

Бывший игрок "Динамо" Милош Нинкович, выступавший за Киев в 2004-2013 годах, с 2015 года играет в австралийском клубе "Сидней".

Экс-динамовец рассказал о карантине и футболе в Австралии.

- У нас все хорошо, все живы-здоровы. Вместе с семьей нахожусь в Сиднее. Считаю, здесь ситуация с карантином лучше, чем где-либо. Например, в Белграде все закрыто, а здесь пока разрешается выходить на прогулки и ходить в рестораны или заказывать какие-то блюда, поэтому у нас не очень строго с этим - не так, как в Белграде.

- Но чемпионат у вас также приостановлено?

- Да, и пока никто не знает, как будет дальше. У нас осталось еще 5 игр, мы идем на первом месте, у нас на 8 очков больше, чем у второго места, и при этом мы провели на три матча меньше. Пока нет тренировок, мы находимся дома. Неизвестно, когда ситуация изменится. Остается только ждать.

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- Учитывая благоприятный климат, наверное, футбольные поля и другая инфраструктура в Австралии и Сиднее в частности хорошего качества в течение всего года?

- Да, газоны на стадионах повсюду, действительно, очень хорошие. Но дело в том, что здесь на одних и тех же полях проходят чемпионат страны по футболу, по регби и по австралийскому футболу. Не на всех, но на большинстве, впрочем, есть поля и исключительно для футбола. Правда, регби и австралийский футбол начинаются в конце нашего сезона, продолжаются во время межсезонной паузы и начале следующего. Это всего несколько месяцев, но, если так совпадает, что регбийный матч проходит в пятницу, а наша игра в субботу, то поле, конечно же, не успевает восстановиться и находится не в очень хорошем состоянии. Но, повторюсь, это недолго, всего месяц-два.