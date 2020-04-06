Португальский защитник Бенфики превзошел Роналду в его челлендже по упражнению на пресс

Защитник "Бенфики" и национальной сборной Португалии Рубен Диаш принял участие в челлендже своего соотечественника, нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Вслед за своим партнером по национальной команде 22-летний игрок выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ноги максимальное количество раз. У Криштиану за ¾ минуты 142 скручивания, а у Диаша – 150.

Диаш – воспитанник "Бенфики", он защищает цвета клуба с 2017 года. В сборную Португалии Рубен вызывается с 2018 года.