Касильяс предложил провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в декабре

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс высказал у себя в Твиттере мнение о возможном продолжении футбольного сезона, который был приостановлен из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

"Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через 3-4 месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира начнется в ноябре 2022 года".

Cómo solucionas las fechas de fútbol europeo? Anulas temporada? Llevas la competición a año natural? Es decir, si todo vuelve a estar bien en 3-4 meses, jugar lo que resta y poner finales coperas y de CL y EL en diciembre. El próximo @FIFAWorldCup es en NOV de 2022. Ajustes. ???? — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 5, 2020

ЛЧ и ЛЕ, как и все крупные спортивные турниры, приостановлены.