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Касильяс предложил провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в декабре

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Новатор Икер

Касильяс предложил провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в декабре
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Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс высказал у себя в Твиттере мнение о возможном продолжении футбольного сезона, который был приостановлен из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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"Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через 3-4 месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира начнется в ноябре 2022 года".

ЛЧ и ЛЕ, как и все крупные спортивные турниры, приостановлены.

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В статье: Икер Касильяс коронавирус
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