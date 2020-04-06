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"Они что - животные? Это расизм высшего уровня". Рюдигер – про тест вакцины на африканцах

Общие новости
(1 голосов)

Справедливый хейт французских профессоров?

"Они что - животные? Это расизм высшего уровня". Рюдигер – про тест вакцины на африканцах
Новина українською

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер раскритиковал у себя в Твиттере предложение французских профессоров Жан-Поля Мира и Камиля Лохта протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство борьбы с коронавирусом на жителях Африки.

"Мне потребовалось время, чтобы подобрать нужные слова. Два французских доктора предлагают провести эксперимент, который связан с COVID-19, в Африке. Африканцы что - животные? Безобразие! Это расизм высшего уровня".

Ранее словами французских профессоров возмутились Демба Ба, Дидье Дрогба и Самюэль Это'О. Рюдигер сыграл 13 матчей за "Челси" в АПЛ в текущем сезоне (2 гола, 3 желтые карточки).

Читайте такжеИстория набирает обороты: Демба Ба уличил ученых в расизме за желание тестировать вакцину на африканцах
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В статье: расизм Челси (Лондон) Антонио Рюдигер коронавирус
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.04.2020 в 12:07
А на ком ученые должны тестировать вакцину, чтоб эти "борцы с расизмом" не открывали свой рот? Если протестируют на черных, белых или узкоглазых - их назовут расистами. Если только на мужчинах - скажут, что они ущемляют права женщин. Если только на взрослых - ученых назовут педофилами. Если вообще на людях - их могут назвать зоофилами... Эти вечно всем недовольные Рюдигеры, Это'О, Ба, Дрогба и им подобные - психически больные люди с комплексом неполноценности.
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+1
0
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Fata Morgana (Запорожье)
06.04.2020 в 11:23
У нас в бывшем Союзе практически с рождения каждому ребёнку вводили вакцину от туберкулеза БЦЖ! И это было в порядке вещей и никакого расизма (Союз был многонациональным государством) не было! Возможно это одна из причин по которой у нас не так круто свирепствует этот вирус как в странах дальнего зарубежья где не проводились подобные процедуры!
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+3
0
DimaADI (Днепр)
06.04.2020 в 11:39
Клинические испытания немного отличаются от обычной вакцинации.
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