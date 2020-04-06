"Они что - животные? Это расизм высшего уровня". Рюдигер – про тест вакцины на африканцах

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер раскритиковал у себя в Твиттере предложение французских профессоров Жан-Поля Мира и Камиля Лохта протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство борьбы с коронавирусом на жителях Африки.

"Мне потребовалось время, чтобы подобрать нужные слова. Два французских доктора предлагают провести эксперимент, который связан с COVID-19, в Африке. Африканцы что - животные? Безобразие! Это расизм высшего уровня".

It took me some time to find some words for these guys ... ???????? Two French doctors suggest on TV to carry on experiment for Covid-19 vaccine in Africa ... like the Africans are some sort of animals!?!? Disgraceful! ????????‍♂️????????‍♂️ This is racism at its highest level and ... https://t.co/5zd5gtVTqD — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 4, 2020

Ранее словами французских профессоров возмутились Демба Ба, Дидье Дрогба и Самюэль Это'О. Рюдигер сыграл 13 матчей за "Челси" в АПЛ в текущем сезоне (2 гола, 3 желтые карточки).