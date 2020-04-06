The Athletic: ФИФА бессрочно продлит футбольный сезон 2019/20
Новая информация от Саймона Хьюза
ФИФА должна подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20 по всему миру. Данный шаг позволит футбольным органам в каждой стране определять, когда может завершиться кампания.
Также по информации The Athletic, ФИФА изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов исполнителей, чьи соглашения с клубами истекают 30 июня.
Соответствующее заявление будет обнародовано в течение следующих 48 часов. Данное решение позволит не останавливать чемпионаты преждевременно, как это уже случилось с первенством в Бельгии.
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Источник:The Athletic
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olegirkovskiy (Dnepr)
06.04.2020 в 15:20
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