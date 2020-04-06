The Athletic: ФИФА бессрочно продлит футбольный сезон 2019/20

Я тоже думаю,что чемпионаты надо закончить,прежде чем начинать новые,а там уже смотреть обстановке,Я думаю,лучше новый не начинать,а старый закончить-это будет справедливо по отношению к командам,особенно которые практически решили вопрос о чемпионстве,Думаю фанаты не обиделись даже если они пройдут без зрителей,а по телику смотреть,ведь весь футбольный мир уже соскучился по любимой игре!!!