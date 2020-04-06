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The Athletic: ФИФА бессрочно продлит футбольный сезон 2019/20

Общие новости
(1 голосов)

Новая информация от Саймона Хьюза

The Athletic: ФИФА бессрочно продлит футбольный сезон 2019/20
Новина українською

ФИФА должна подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20 по всему миру. Данный шаг позволит футбольным органам в каждой стране определять, когда может завершиться кампания.

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Также по информации The Athletic, ФИФА изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов исполнителей, чьи соглашения с клубами истекают 30 июня.

Соответствующее заявление будет обнародовано в течение следующих 48 часов. Данное решение позволит не останавливать чемпионаты преждевременно, как это уже случилось с первенством в Бельгии.

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В статье: ФИФА коронавирус
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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olegirkovskiy (Dnepr)
06.04.2020 в 15:20
Я тоже думаю,что чемпионаты надо закончить,прежде чем начинать новые,а там уже смотреть обстановке,Я думаю,лучше новый не начинать,а старый закончить-это будет справедливо по отношению к командам,особенно которые практически решили вопрос о чемпионстве,Думаю фанаты не обиделись даже если они пройдут без зрителей,а по телику смотреть,ведь весь футбольный мир уже соскучился по любимой игре!!!
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