Sky Sports показывает обзоры матчей чемпионата Беларуси
Неожиданный поворот событий
Британский телеканал Sky Sports приступил к показу обзоров матчей чемпионата Беларуси.
Также видео с главными моментами матчей Высшей лиги стали доступны на сайте канала.
Напомним, чемпионат в Беларуси в настоящее время остаётся единственным в Европе, где проходят матчи. Остальные национальные лиги на континенте и практически во всём мире были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...