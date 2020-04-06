Sky Sports показывает обзоры матчей чемпионата Беларуси

Британский телеканал Sky Sports приступил к показу обзоров матчей чемпионата Беларуси.

Также видео с главными моментами матчей Высшей лиги стали доступны на сайте канала.

Напомним, чемпионат в Беларуси в настоящее время остаётся единственным в Европе, где проходят матчи. Остальные национальные лиги на континенте и практически во всём мире были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.