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Sky Sports показывает обзоры матчей чемпионата Беларуси

Общие новости
(2 голосов)

Неожиданный поворот событий

Sky Sports показывает обзоры матчей чемпионата Беларуси
Новина українською

Британский телеканал Sky Sports приступил к показу обзоров матчей чемпионата Беларуси.

Также видео с главными моментами матчей Высшей лиги стали доступны на сайте канала.

Напомним, чемпионат в Беларуси в настоящее время остаётся единственным в Европе, где проходят матчи. Остальные национальные лиги на континенте и практически во всём мире были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: чемпионат Беларуси Sky Sports
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