Катарский клуб хочет заманить Фалькао огромной зарплатой

Опытный нападающий Радамель Фалькао может оказаться в Катаре. Об этом сообщает Marca.

В услугах колумбийского игрока всерьез заинтересован "Аль-Садд", тренируемий на данный момент Хави. Они готовы предложить ему солидный контракт, с зарплатой 14 миллионов евро в год.

Прошлым летом Фалькао покинул "Монако" и подписал соглашение с "Галатасараем". С того времени он сумел провести 20 матчей и забить 10 голов.

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Его контракт с турецким грандом расчитан до лета 2022-го года.