Катарский клуб хочет заманить Фалькао огромной зарплатой
Также будет шанс сыграть под руководством Хави
Опытный нападающий Радамель Фалькао может оказаться в Катаре. Об этом сообщает Marca.
В услугах колумбийского игрока всерьез заинтересован "Аль-Садд", тренируемий на данный момент Хави. Они готовы предложить ему солидный контракт, с зарплатой 14 миллионов евро в год.
Прошлым летом Фалькао покинул "Монако" и подписал соглашение с "Галатасараем". С того времени он сумел провести 20 матчей и забить 10 голов.
Его контракт с турецким грандом расчитан до лета 2022-го года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...