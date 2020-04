Официально: ФИФА разрешит продлевать истекающие контракты игроков и перенести трансферное окно

По сообщениям официального сайта ФИФА, организация выпустила ряд рекомендаций из-за вспышки коронавируса.

Во-первых, текущие контракты футболистов, которые заканчиваются 30-го июня, могут быть продлены до фактического конца сезона. Крайне вероятно, что многие турниры не будут завершенны до этой даты.

Также, ФИФА разрешает перенести сроки летнего трансферного окна на период с конца текущего сезона до начала следующего. Точные даты остаются неизвестными.

Following the unprecedented disruption caused by COVID-19 at all levels of football, FIFA has worked on a series of recommendations & guidelines to address some key practical issues re: player contracts & the transfer system.



https://t.co/qDEx9Yp1Rw pic.twitter.com/ER3syZf8X7