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Официально: ФИФА разрешит продлевать истекающие контракты игроков и перенести трансферное окно

Общие новости
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Вынужденный шаг в текущих условиях

Официально: ФИФА разрешит продлевать истекающие контракты игроков и перенести трансферное окно
UA-Футбол
Новина українською

По сообщениям официального сайта ФИФА, организация выпустила ряд рекомендаций из-за вспышки коронавируса.

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Во-первых, текущие контракты футболистов, которые заканчиваются 30-го июня, могут быть продлены до фактического конца сезона. Крайне вероятно, что многие турниры не будут завершенны до этой даты.

Также, ФИФА разрешает перенести сроки летнего трансферного окна на период с конца текущего сезона до начала следующего. Точные даты остаются неизвестными.

Напомним, что ранее из-за коронавируса было принятно решение перенести чемпионат Европы и летние Олимпийские игры.

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В статье: ФИФА коронавирус
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