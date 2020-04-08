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Transfermarkt снизил цены на игроков на общую сумму более 9 миллиардов

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Причина всем достаточно понятна

Transfermarkt снизил цены на игроков на общую сумму более 9 миллиардов
UA-Футбол
Новина українською

Портал Transfermarkt существенно снизил действующие цены на футболистов. Всему виной футбольный (и не только) кризис, связанный с коронавирусом.

Стоимость игроков была снижена на 20 процентов. Исключением стали футболисты, которые родились после 1998-го. Их цена уменшилась на 10 процентов. В сумме, футболисты упали в цене на 9,22 миллиарда евро.

Вашему вниманиею новая десятка самых дорогих игроков:

Transfermarkt снизил цены на игроков на общую сумму более 9 миллиардов - изображение 1

Ранее, CIES подсчитал, сколько потеряют в цене лучшие клубы мира.

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В статье: Лионель Месси Неймар Мохамед Салах Килиан Мбаппе Джейдон Санчо коронавирус
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