Transfermarkt снизил цены на игроков на общую сумму более 9 миллиардов

Портал Transfermarkt существенно снизил действующие цены на футболистов. Всему виной футбольный (и не только) кризис, связанный с коронавирусом.

Стоимость игроков была снижена на 20 процентов. Исключением стали футболисты, которые родились после 1998-го. Их цена уменшилась на 10 процентов. В сумме, футболисты упали в цене на 9,22 миллиарда евро.

Вашему вниманиею новая десятка самых дорогих игроков:

Ранее, CIES подсчитал, сколько потеряют в цене лучшие клубы мира.