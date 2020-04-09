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IFAB внес некоторые поправки в правила игры рукой, офсайда и VAR

Общие новости
(2 голосов)

Пояснение касательно гандбола даже сопроводили иллюстрацией

IFAB внес некоторые поправки в правила игры рукой, офсайда и VAR
Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес некоторые изменения в трактовку правил игры рукой и правил определения "вне игры", опубликовав у себя на сайте соответствующий документ.

Теперь определение игры рукой проходит по линии подмышки, а случайное попадание снаряда в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если оно происходит непосредственно перед голом или голевым моментом. В пункте о VAR отмечено, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье лишь советы о том или ином решении, но окончательный вердикт всегда остается за рефери в поле.

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Также подверглось изменениям правило определения офсайда, когда мяч оказался у атакующего игрока в результате игры рукой защитника: если игрок команды, которая обороняется, намеренно сыграл рукой, а мяч, в итоге, оказался у нападающего, то у футболиста атакующей команды теперь не будет зафиксирован офсайд.

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В статье: правила IFAB Футбольные правила
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Источник:
IFAB

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
09.04.2020 в 11:35
Катя, внимательно прочти несколько раз и медленно
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Zapp Brannigan (Київ)
09.04.2020 в 09:33
По логіці, офсайд мав би не фіксуватися після будь-якого торкання м'яча захисником суперника - що ногою, що рукою, що дупою...
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