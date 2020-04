Манекены на трибунах: в Динамо Брест продали виртуальные билеты на матч Кубка Беларуси

Брестское "Динамо" во время матча с солигорским "Шахтером" Юрия Вернидуба в первом раунде полуфинала Кубка Беларуси (2:0) поддерживали не совсем обычные болельщики.

Впервые клуб осуществил продажу виртуальных билетов. На одной из трибун стадиона вместо фанатов сидели манекены с фотографиями людей вместо голов. По информации пресс-службы клуба, часть средств, которые были выручены от продажи виртуальных билетов, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси. Клуб благодарит болельщиков из разных стран за покупку "уникального талона".

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! ????⚪️???? pic.twitter.com/wX4dCLDtUH