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Манекены на трибунах: в Динамо Брест продали виртуальные билеты на матч Кубка Беларуси

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Местный чиновник считает, что коронавируса нет… В общем, страна контрастов

Манекены на трибунах: в Динамо Брест продали виртуальные билеты на матч Кубка Беларуси
Новина українською

Брестское "Динамо" во время матча с солигорским "Шахтером" Юрия Вернидуба в первом раунде полуфинала Кубка Беларуси (2:0) поддерживали не совсем обычные болельщики.

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Впервые клуб осуществил продажу виртуальных билетов. На одной из трибун стадиона вместо фанатов сидели манекены с фотографиями людей вместо голов. По информации пресс-службы клуба, часть средств, которые были выручены от продажи виртуальных билетов, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси. Клуб благодарит болельщиков из разных стран за покупку "уникального талона".

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, где продолжают проходить матчи первенства. В то же время, заместитель председателя ассоциации футбола страны Юрий Вергейчик отказался обсуждать ситуацию с журналистами, как сообщает белорусская Трибуна:

"Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы!"

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В статье: Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Динамо (Брест) коронавирус
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