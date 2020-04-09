Манекены на трибунах: в Динамо Брест продали виртуальные билеты на матч Кубка Беларуси
Местный чиновник считает, что коронавируса нет… В общем, страна контрастов
Брестское "Динамо" во время матча с солигорским "Шахтером" Юрия Вернидуба в первом раунде полуфинала Кубка Беларуси (2:0) поддерживали не совсем обычные болельщики.
Впервые клуб осуществил продажу виртуальных билетов. На одной из трибун стадиона вместо фанатов сидели манекены с фотографиями людей вместо голов. По информации пресс-службы клуба, часть средств, которые были выручены от продажи виртуальных билетов, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси. Клуб благодарит болельщиков из разных стран за покупку "уникального талона".
Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! ????⚪️???? pic.twitter.com/wX4dCLDtUH— @dynamobrest (@dynamobrest) April 8, 2020
Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, где продолжают проходить матчи первенства. В то же время, заместитель председателя ассоциации футбола страны Юрий Вергейчик отказался обсуждать ситуацию с журналистами, как сообщает белорусская Трибуна:
"Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы!"
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