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Яя Туре назвал пятерку лучших партнеров по команде

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В этот список вошел и Месси

Яя Туре назвал пятерку лучших партнеров по команде
Новина українською

Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре назвал пять лучших футболистов, с которыми он когда-либо выступал за одну команду.

По его мнению в Топ-5 вошли: Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это’О, Андрес Иньеста, Хави.

Отметим, что Туре не включил в топ-5 ни одного из своих бывших партнеров по "Ман Сити", а также игроков, выступавших за сборную Кот-д’Ивуара.

Напомним, Туре играл за "Барселону" с 2007 по 2010 год, а за "Манчестер Сити" – с 2010-го по 2018-й.

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В статье: Яя Туре Месси
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