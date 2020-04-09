Яя Туре назвал пятерку лучших партнеров по команде
В этот список вошел и Месси
Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре назвал пять лучших футболистов, с которыми он когда-либо выступал за одну команду.
По его мнению в Топ-5 вошли: Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это’О, Андрес Иньеста, Хави.
Отметим, что Туре не включил в топ-5 ни одного из своих бывших партнеров по "Ман Сити", а также игроков, выступавших за сборную Кот-д’Ивуара.
Напомним, Туре играл за "Барселону" с 2007 по 2010 год, а за "Манчестер Сити" – с 2010-го по 2018-й.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...