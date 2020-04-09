Яя Туре назвал пятерку лучших партнеров по команде

Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре назвал пять лучших футболистов, с которыми он когда-либо выступал за одну команду.

По его мнению в Топ-5 вошли: Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это’О, Андрес Иньеста, Хави.

Отметим, что Туре не включил в топ-5 ни одного из своих бывших партнеров по "Ман Сити", а также игроков, выступавших за сборную Кот-д’Ивуара.

Напомним, Туре играл за "Барселону" с 2007 по 2010 год, а за "Манчестер Сити" – с 2010-го по 2018-й.