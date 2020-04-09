Шандор Варга: Кадар сидит дома в Будапеште, уже месяц не может вылететь в Китай
Солдат спит - служба идет
Футбольный агент Шандор Варга рассказал, почему экс-динамовец Тамаш Кадар до сих пор не прибыл в расположение своего нового клуба – китайский "Шаньдун Лунэн".
"Мой клиент Тамаш Кадар подписал контракт с китайским клубом, но почти месяц не может вылететь из страны. Сидит дома в Будапеште. Хотя в Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие выздоровели.
Все новые случаи только привозные, поэтому с возможностью прилета у них все очень и очень строго", – сказал Варга.
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Источник:sport24
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