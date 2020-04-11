  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Организаторы отменили проведения Международного кубка чемпионов в этом году

Общие новости
(1 голосов)

Летом клубы будут искать другой источник дохода

Организаторы отменили проведения Международного кубка чемпионов в этом году
Новина українською

Компания Relevent Sports Group, отвечающая за организацию Международного кубка чемпионов, заявила об отмене проведения турнира в этом году.

Предсезонный летний турнир, проводимый ежегодно в Азии и США, был отменён из-за пандемии коронавируса.

Из-за этого европейским топ-клубам не удастся продвинуть себя и своих коммерческих партнёров на целевых рынках в этом году, что также скажется на их экономических успехах.

Тем не менее, организаторы уверены в том, что турнир вернётся уже в 2021 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...