Организаторы отменили проведения Международного кубка чемпионов в этом году
Летом клубы будут искать другой источник дохода
Компания Relevent Sports Group, отвечающая за организацию Международного кубка чемпионов, заявила об отмене проведения турнира в этом году.
Предсезонный летний турнир, проводимый ежегодно в Азии и США, был отменён из-за пандемии коронавируса.
Из-за этого европейским топ-клубам не удастся продвинуть себя и своих коммерческих партнёров на целевых рынках в этом году, что также скажется на их экономических успехах.
Тем не менее, организаторы уверены в том, что турнир вернётся уже в 2021 году.
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