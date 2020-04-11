Организаторы отменили проведения Международного кубка чемпионов в этом году

Компания Relevent Sports Group, отвечающая за организацию Международного кубка чемпионов, заявила об отмене проведения турнира в этом году.

Предсезонный летний турнир, проводимый ежегодно в Азии и США, был отменён из-за пандемии коронавируса.

Из-за этого европейским топ-клубам не удастся продвинуть себя и своих коммерческих партнёров на целевых рынках в этом году, что также скажется на их экономических успехах.

Тем не менее, организаторы уверены в том, что турнир вернётся уже в 2021 году.