Эволюция или революция? Об экспериментах с правилами футбола

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Хейс де Йонг сообщил об изменении правил игры. Новые правила будут опробованы в молодёжных лигах.

Как сказал бы Винни-Пух, это ж-жж неспроста. Сомневаюсь, чтобы подобная инициатива исходила снизу без ведома и одобрения ФИФА. Футбольные чиновники ревностно бдят чистоту правил игр (по крайней мере, в части теории) и, насколько известно, без их одобрямса тут комар не пролетит. В том числе, и в молодёжных лигах.

Стало быть, или зачатки новых правил будут объявлены ересью и беспощадно искоренены, или же мы наблюдаем попытку первичного тестирования предполагаемых изменений в будущем. Лично я склоняюсь ко второму. Процесс может затянуться, от изменений могут отказаться, но сам факт наличия желания изменить футбол налицо.

О каких правилах идет речь?

Вместо вбрасывания руками мяча из аута футболисты смогут разыгрывать его с газона.

Явное изменение в пользу зрелищности игры. Просто сопоставьте степень опасности классического аута в так называемой "третьей зоне" и свободного удара, который производится в ней же почти с боковой линии. Полагаю, без комментариев.

И теперь не нужно будет "родиться исландцем", для того чтобы регулярно создавать голевые моменты с аутов. Более того, ауты рискуют стать опаснее угловых ударов! Парадокс в том, что в футзале, где, как известно, они ногой и вводятся, некоторые предлагали разрешить ввод руками. И именно в целях повышения зрелищности. Но там своя специфика…

При исполнении штрафного удара игрок сможет разыграть мяч с самим собой и начать наступление на ворота.

И здесь тоже. Розыгрыш мяча в динамике априори опаснее для ворот, потому что он непредсказуемее. К нему заранее основательно не подготовишься, и у находящегося в движении игрока варианты для продолжения атаки возникают буквально на ходу, а то и спонтанно.

У умных техничных игроков тут появляется дополнительная опция – непаханое поле для футбольных этюдов и импровизации. Начиная с мгновенного ввода мяча в игру. К тому же, может уменьшится время, которое "крадет" у футбола подготовка к штрафным ударам.

Наказание в виде жёлтой карточки будет сопровождаться временным удалением футболиста с поля.

То, что должно вызвать наибольшее сопротивление у самих футболистов, и может ввергнуть нас в пучину бесконечных апелляций, пререканий, споров и спекуляций. Ведь и карточка карточке рознь, и слишком часто человеческий фактор мешает скрупулезной последовательности действий арбитра.

Судите сами, тут из-за обилия удалений взвыли не по-детски, а ну как за каждый "горчичник" по игроку с поля убирать? Существенный вопрос: и на какое количество времени? Боюсь, что это может вызвать форменный бардак на поле. И это уже будет не футбол.

А так, формально, да: меньше народу – больше кислороду, то бишь, свободных зон. Игра неизбежно становится более открытой, но и менее толковой. Неизмеримо возрастает цена предупреждения, что заставляет играть корректнее уже по определению.

Но при этом дичайший, извините, головняк для судей и тренеров, а у игроков голова идет кругом от этой чехарды с тактическими перестроениями.

Будет отменён лимит на замены.

Теоретически, это как бы давно напрашивается и тоже должно лить воду на мельницу зрелища. Но лично я был бы против, исходя из интересов слабых команд. Одни могут легко выставить два состава, а у других "скамейка" едва набирается до нужного количества. И тут, отменяя лимит на замены, мы изначально убиваем интригу.

С другой стороны, очень часто в товарищеских и контрольных матчах мы видим, как с тотальной или подавляющей ротацией состава после перерыва игра меняется к худшему, блекнет, теряет стройность и распадается на эпизоды. Не каждый тренер сможет справиться с этим искушением вседозволенности. О равноценности замен я уже молчу.

С игровым временем будут произведены изменения, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры.

Вот здесь я бы таки-аплодировал стоя. При одном условии: ввести "чистое" время, и никаких бананов! Не нужно изобретать велосипед – все уже украдено до нас.

Я вам больше скажу, кое-кем все уже и подсчитано. К примеру, два тайма последнего финального матча Кубка мира, за вычетом футбольного "мусора", продолжались по 28 с половиной минут каждый. Хотя ближе к оптимальной средней цифре, наверное, будет 30-минутный тайм. Впрочем, пущай специалисты решают.

Наболело, однако. А вообще, это тема для отдельной беседы когда-нибудь в другой раз. Чем же резюмирует голландское "купечество" в лице де Йонга?

"Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но наш долг – подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола".

Вот тут не соглашусь со своего "экспертного" дивана – со зрительской колокольни. Если представить себе, что эти эксперименты будут признаны успешными и приведут к изменениям в правилах, это станет, таки-да, подлинной революцией в футболе. Хотя в некоторых из упомянутых случаев, наверное, правильнее будет говорить о перевороте.