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Украинский Спорт 1 покажет чемпионат Таджикистана

Общие новости
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Сегодня телеканал проведет первые трансляции

Украинский Спорт 1 покажет чемпионат Таджикистана
Новина українською

Украинский телеканал Sport 1 будет проводить трансляции матчей чемпионата Таджикистана.

Сегодня, 11-го апреля, Sport 1 покажет матч Истаравшан - Куктош, а в воскресенье - Худжанд - Халтон. В Таджикистане уже успели провести первый тур первенства.

Канал Sport 1 входит в группу "Поверхность".

Официальный сайт ресурса так обьявил о начале трансляций: "Таджикистан - не только страна "заробитчан", но и одна из немногих, где в условиях пандемии коронавируса играют в футбол и забивают шикарные голы "ножницами, уже в ближайший уик-энд у настоящих ценителей футбола появится уникальная возможность познакомиться с экзотическим Чемпионатом Таджикистана".

Примечательно, что Sport 1 также транслирует матчи чемпионата и кубка Беларуси.

На данный момент в Таджикистане официально не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.

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В статье: коронавирус Sport 1
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Источник:
Поверхность
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