Чичарито: Это невероятно, что мне платят так много денег, а врачи и ученые не получают по сути ничего
Мексиканец поделился мыслями насчет того, что получает большую зарплату
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Чичарито высказал недоумение по поводу маленьких зарплат ученых и врачей.
"Это невероятно, что мне за занятия спортом платят так много денег, а врачи и ученые, которые ищут вакцину от вируса, остановившего мир, не получают ничего, говоря с экономической точки зрения.
Конечно, я скучаю по футболу, по тренировкам, но я стараюсь не задумываться об этом. Я не могу сказать, когда мы начнем тренироваться или играть. Я просто стараюсь принять это", – рассказал Чичарито для MedioTiempo.
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Источник:Marca
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Комментарии (2)
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