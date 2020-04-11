Чичарито: Это невероятно, что мне платят так много денег, а врачи и ученые не получают по сути ничего

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Чичарито высказал недоумение по поводу маленьких зарплат ученых и врачей.

"Это невероятно, что мне за занятия спортом платят так много денег, а врачи и ученые, которые ищут вакцину от вируса, остановившего мир, не получают ничего, говоря с экономической точки зрения.

Конечно, я скучаю по футболу, по тренировкам, но я стараюсь не задумываться об этом. Я не могу сказать, когда мы начнем тренироваться или играть. Я просто стараюсь принять это", – рассказал Чичарито для MedioTiempo.