  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чичарито: Это невероятно, что мне платят так много денег, а врачи и ученые не получают по сути ничего

Общие новости
(1 голосов)

Мексиканец поделился мыслями насчет того, что получает большую зарплату

Чичарито: Это невероятно, что мне платят так много денег, а врачи и ученые не получают по сути ничего
Новина українською

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Чичарито высказал недоумение по поводу маленьких зарплат ученых и врачей.

"Это невероятно, что мне за занятия спортом платят так много денег, а врачи и ученые, которые ищут вакцину от вируса, остановившего мир, не получают ничего, говоря с экономической точки зрения.

Конечно, я скучаю по футболу, по тренировкам, но я стараюсь не задумываться об этом. Я не могу сказать, когда мы начнем тренироваться или играть. Я просто стараюсь принять это", – рассказал Чичарито для MedioTiempo.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хавьер Эрнандес Чичарито коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pokeruga (Кропивницкий)
11.04.2020 в 19:05
Один из немногих футболистов, кто рассуждает здраво !
Ответить
+1
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
11.04.2020 в 19:33
Было бы здорово ещё, если бы он поступал так же здраво, следуя на деле своим здравым рассуждениям. Например, отдавал какую-то часть з\п на то, что считает нужным: развитие науки, экология, дети-сироты и т.д. Много проблем в мире. Но я не в курсе. Возможно, он чем-то таким уже занимается.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...