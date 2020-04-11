19 лет крупнейшей международной победе. Австралия - Американское Самоа 31:0. ВИДЕО

Время классики! 11-го апреля 2001 года сборные Австралии и Американского Самоа играли матч квалификации на ЧМ 2002-го года. Австралия установила мировой рекорд по наикрупнейшей победе в международном футбольном матче, выиграв со счётом 31:0. Австралиец Арчи Томпсон, забивший 13 голов, также побил рекорд по количеству голов, забитых одним игроком в международном матче.

Результат матча привёл к активным дискуссиям о форматах квалификационных турниров. Неравный уровень соперников привел к переходу Австралии из ОФК в АФК в 2006.

Вашему вниманию видеообзор этого матча