Дайджест: Месси лайкнул бисиклету мальчишки, CR7 качает пресс… детьми, а Златан чеканит снаряд
Яркие свежие футбольные моменты – с привкусом карантина
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил видео домашней тренировки. Он пытался качать пресс, но ему мешали собственные дети – Криштиану не растерялся и по очереди использовал их в качестве утяжелителей.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своем Твиттере показал, как проводит время на карантине: 38-летний швед эффектно чеканит мяч.
Compilation ZlatanvsPogba pic.twitter.com/sARlSLZ0r4— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 14, 2020
Юный иранский футболист Арат Хоссейни забил через себя в домашних условиях и обратился к капитану "Барселоны": "Привет, Лео Месси. Я люблю тебя". 32-летний аргентинец не оставил без внимания ролик, прокомментировав и лайкнув видео: "Спасибо, Арат! Отличная техника, впечатляет!"
Arat say : Leo Messi thank you for comment me @leomessi Arat says, I wish to play for Barcelona one day. He dreams about it every night. And he compares himself with Messi . He says I will be just like him when I grew up . Arat always does his best to achieve his dreams @fcbarcelona
April 14, 2020
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