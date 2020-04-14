Дайджест: Месси лайкнул бисиклету мальчишки, CR7 качает пресс… детьми, а Златан чеканит снаряд

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил видео домашней тренировки. Он пытался качать пресс, но ему мешали собственные дети – Криштиану не растерялся и по очереди использовал их в качестве утяжелителей.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своем Твиттере показал, как проводит время на карантине: 38-летний швед эффектно чеканит мяч.

Юный иранский футболист Арат Хоссейни забил через себя в домашних условиях и обратился к капитану "Барселоны": "Привет, Лео Месси. Я люблю тебя". 32-летний аргентинец не оставил без внимания ролик, прокомментировав и лайкнув видео: "Спасибо, Арат! Отличная техника, впечатляет!"