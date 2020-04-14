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Феллайни выписали из больницы после заражения COVID-19

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Маруан выздоровел

Феллайни выписали из больницы после заражения COVID-19
Новина українською

В конце марта стало известно, что бельгийский полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни заразился коронавирусной инфекцией. Сегодня же AFP сообщает о том, что экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" был выписан из больницы.

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32-летний Феллайни находился в больнице 3 недели – сейчас же Маруан обязан провести еще 14 дней на карантине. За его состоянием продолжат наблюдать медики, как отмечает источник.

"Врачи оценили состояние Феллайни и пришли к выводу о том, что он излечился от COVID-19. Сегодня, 14 апреля, он был выписан".

Маруан провел продуктивный первый сезон в Китае – 12 голов и 5 результативных передач в 34 матчах за "Шаньдун Лунэн".

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В статье: Маруан Феллайни Шаньдун Лунэн (Китай) Шаньдун Лунэн коронавирус
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Источник:
AFP

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