Бурунди сдалась коронавирусу. Остались Беларусь, Таджикистан, Никарагуа и Тайвань
Африка все...
Бурунди до недавних пор оставалась единственной страной в Африке, где проходил чемпионат страны по футболу.
Однако после выявления нескольких случаев заболевания коронавируса в стране, руководство пришло к выводу, что лучше прибегнуть к карантинным мерам.
До завершения чемпионата Бурунди осталось три тура, которые местная федерация планирует доиграть в конце мая.
Таким образом, на сегодняшний день в мире в футбол продолжают играть только в Беларуси, Таджикистане, Никарагуа и Тайване. Также в ближайшие дни планируется возобновить розыгрыш первенства Вьетнама.
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Источник:ESPN
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