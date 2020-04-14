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Бурунди сдалась коронавирусу. Остались Беларусь, Таджикистан, Никарагуа и Тайвань

Общие новости
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Африка все...

Бурунди сдалась коронавирусу. Остались Беларусь, Таджикистан, Никарагуа и Тайвань
Новина українською

Бурунди до недавних пор оставалась единственной страной в Африке, где проходил чемпионат страны по футболу.

Однако после выявления нескольких случаев заболевания коронавируса в стране, руководство пришло к выводу, что лучше прибегнуть к карантинным мерам.

До завершения чемпионата Бурунди осталось три тура, которые местная федерация планирует доиграть в конце мая.

Таким образом, на сегодняшний день в мире в футбол продолжают играть только в Беларуси, Таджикистане, Никарагуа и Тайване. Также в ближайшие дни планируется возобновить розыгрыш первенства Вьетнама.

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В статье: коронавирус
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Источник:
ESPN

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