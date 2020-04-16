Китайская футбольная Суперлига возобновится в июне или июле, сообщает Goal.com. В настоящий момент старт сезона приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Китайская футбольная ассоциация проинструктировала все клубы, находящиеся под ее эгидой, подготовиться к открытию сезона 2020 года летом. Июнь или июль - самая ранняя возможная дата начала.

Всем участникам - будь то игроки или другие сотрудники клуба - необходимо будет пройти два теста на COVID-19. Первый тест будет проведен в течение следующих нескольких дней, а второй - за неделю до первого тура.