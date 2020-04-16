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Китайская футбольная Суперлига возобновится в июне или июле

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Все игроки и персонал должны будут пройти по 2 теста

Китайская футбольная Суперлига возобновится в июне или июле
Новина українською

Китайская футбольная Суперлига возобновится в июне или июле, сообщает Goal.com. В настоящий момент старт сезона приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Китайская футбольная ассоциация проинструктировала все клубы, находящиеся под ее эгидой, подготовиться к открытию сезона 2020 года летом. Июнь или июль - самая ранняя возможная дата начала.

Всем участникам - будь то игроки или другие сотрудники клуба - необходимо будет пройти два теста на COVID-19. Первый тест будет проведен в течение следующих нескольких дней, а второй - за неделю до первого тура.

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В статье: Суперлига
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