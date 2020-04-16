  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В трех дивизионах Шотландии официально завершен сезон

Общие новости
(1 голосов)

Высшую лигу пока не тронули

В трех дивизионах Шотландии официально завершен сезон
UA-Футбол
Новина українською

Во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии был досрочно завершен чемпионат. Об этом сообщает официальный сайт SPFL.

За данное решение проголосовал 81%. Также есть вероятность, что в такая же участь постигнет высшею Премьер Лигу Шотландии. В таком случае чемпионом будет признан "Селтик".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время могут быть возобновленны два европейских чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шотландия коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...