В трех дивизионах Шотландии официально завершен сезон
Высшую лигу пока не тронули
Во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии был досрочно завершен чемпионат. Об этом сообщает официальный сайт SPFL.
За данное решение проголосовал 81%. Также есть вероятность, что в такая же участь постигнет высшею Премьер Лигу Шотландии. В таком случае чемпионом будет признан "Селтик".
SPFL Resolution Approved By Clubs In All Four Divisions.— SPFL (@spfl) April 15, 2020
Full details: https://t.co/JhxxIqWDNl pic.twitter.com/vKJBybyFFf
Ранее сообщалось, что в ближайшее время могут быть возобновленны два европейских чемпионата.
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