В трех дивизионах Шотландии официально завершен сезон

Во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии был досрочно завершен чемпионат. Об этом сообщает официальный сайт SPFL.

За данное решение проголосовал 81%. Также есть вероятность, что в такая же участь постигнет высшею Премьер Лигу Шотландии. В таком случае чемпионом будет признан "Селтик".

SPFL Resolution Approved By Clubs In All Four Divisions.



Full details: https://t.co/JhxxIqWDNl pic.twitter.com/vKJBybyFFf