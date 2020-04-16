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21 и 23 апреля УЕФА в режиме видеоконференции проведет два заседания

Общие новости
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Будет обсуждаться положение дел на фоне вспышки коронавируса

21 и 23 апреля УЕФА в режиме видеоконференции проведет два заседания
Новина українською

В четверг, 23 апреля во формате видеоконференции состоится очередное заседание Исполкома УЕФА.

Во время мероприятия, в котором примет участие и президент УАФ Андрей Павелко, будет обсуждаться положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

Заседание пройдет по итогам информационной совещания с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций УЕФА, которая состоится 21 апреля.

Обе встречи будут посвящены положению дел в европейских и национальных соревнованиях.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко Исполком УЕФА УАФ коронавирус
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Источник:
УАФ

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