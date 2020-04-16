21 и 23 апреля УЕФА в режиме видеоконференции проведет два заседания
Будет обсуждаться положение дел на фоне вспышки коронавируса
В четверг, 23 апреля во формате видеоконференции состоится очередное заседание Исполкома УЕФА.
Во время мероприятия, в котором примет участие и президент УАФ Андрей Павелко, будет обсуждаться положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.
Заседание пройдет по итогам информационной совещания с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций УЕФА, которая состоится 21 апреля.
Обе встречи будут посвящены положению дел в европейских и национальных соревнованиях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Новости по теме
- 21:08 Украинские Буряк о доигровке сезона: Нужно исходить из ситуации. Самое главное — это здоровье людей
- 14:14 Украинские Йерко Леко: Это я мог везти Динамо З U-19 в Киев на плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
- 07:13 Украинские Дата возвращения АПЛ, претенденты на Канте, победа украинцев в FIFA. Главные новости за 14 апреля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...