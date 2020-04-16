21 и 23 апреля УЕФА в режиме видеоконференции проведет два заседания

В четверг, 23 апреля во формате видеоконференции состоится очередное заседание Исполкома УЕФА.

Во время мероприятия, в котором примет участие и президент УАФ Андрей Павелко, будет обсуждаться положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

Заседание пройдет по итогам информационной совещания с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций УЕФА, которая состоится 21 апреля.

Обе встречи будут посвящены положению дел в европейских и национальных соревнованиях.