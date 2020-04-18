В Китае начали строительство самого большого стадиона в мире
Новая арена "Гуанчжоу Эвергранд" будет вмещать 100 тысяч человек
Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство нового домашнего стадиона.
По информации Sky Sports, арена сможет вмещать 100 тысяч зрителей, а также будет иметь 168 VIP-мест. Он станет самым вместительным стадионом в мире, рассчитанным исключительно для проведения футбольных матчей.
Стоимость проекта составит около 1,5 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году.
Арена будет построена в форме цветка лотоса. Этот цветок является символом буддизма, который широко распространен в Гуанчжоу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джмиль (Запорожье)
18.04.2020 в 08:59
Ответить
+1
0
Hanter44 (Baburka)
18.04.2020 в 09:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...