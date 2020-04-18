В Китае начали строительство самого большого стадиона в мире

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство нового домашнего стадиона.

По информации Sky Sports, арена сможет вмещать 100 тысяч зрителей, а также будет иметь 168 VIP-мест. Он станет самым вместительным стадионом в мире, рассчитанным исключительно для проведения футбольных матчей.

Стоимость проекта составит около 1,5 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году.

Арена будет построена в форме цветка лотоса. Этот цветок является символом буддизма, который широко распространен в Гуанчжоу.