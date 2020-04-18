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В Китае начали строительство самого большого стадиона в мире

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(1 голосов)

Новая арена "Гуанчжоу Эвергранд" будет вмещать 100 тысяч человек

В Китае начали строительство самого большого стадиона в мире
Новина українською

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство нового домашнего стадиона.

По информации Sky Sports, арена сможет вмещать 100 тысяч зрителей, а также будет иметь 168 VIP-мест. Он станет самым вместительным стадионом в мире, рассчитанным исключительно для проведения футбольных матчей.

Стоимость проекта составит около 1,5 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году.

Арена будет построена в форме цветка лотоса. Этот цветок является символом буддизма, который широко распространен в Гуанчжоу.

В Китае начали строительство самого большого стадиона в мире - изображение 1
В Китае начали строительство самого большого стадиона в мире - изображение 2

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В статье: Гуанчжоу Эвергранд
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Комментарии (2)
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Джмиль (Запорожье)
18.04.2020 в 08:59
Китайцы построят! И я думаю быстро и качественно!Это вам не мосты через Днепр строить...
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Hanter44 (Baburka)
18.04.2020 в 09:25
100% На этих мостах киевские чинуши столько наварили,а сейчас они уже в стадии медленного разрушения.
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0
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