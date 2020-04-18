Мохамед Салах пожертвовал тысячи тонн еды деревне в Египте
Родная деревня форварда была также продезинфицирована
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал тысячи тонн еды в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Египтянин помог людям из своей родной деревни Нагриг. Поселение находится рядом с городом Басьюн в Египте.
27-летний Салах также профинансировал дезинфекцию деревни. Жителям выдали маски и средства защиты от вируса.
На данный момент в Египте 2844 людей заразилось коронавирусом, 205 - умерло.
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Источник:Egypt Independent
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