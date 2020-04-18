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Мохамед Салах пожертвовал тысячи тонн еды деревне в Египте

Общие новости
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Родная деревня форварда была также продезинфицирована

Мохамед Салах пожертвовал тысячи тонн еды деревне в Египте
Новина українською

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал тысячи тонн еды в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Египтянин помог людям из своей родной деревни Нагриг. Поселение находится рядом с городом Басьюн в Египте.

27-летний Салах также профинансировал дезинфекцию деревни. Жителям выдали маски и средства защиты от вируса.

На данный момент в Египте 2844 людей заразилось коронавирусом, 205 - умерло.

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В статье: Мохамед Салах коронавирус
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Источник:
Egypt Independent
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