"Роналду – безжалостный убийца в штрафной, а Лео пытает тебя, пока не убьет". Руни сравнил Месси и CR7
Уэйн – не первый и не последний
Экс-партнер форварда Криштиану Роналду по "Манчестер Юнайтед" считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси лучше, чем португалец? Цитирует Уэйна Руни Marca.
"Я считаю, что Роналду – это безжалостный убийца в штрафной площадке. Месси? Лионель будет пытать тебя, пока не убьет. Иногда складывается впечатление, что аргентинец просто веселится. Эти двое изменили футбол с точки зрения цифр, забитых голов".
"Несмотря на мою дружбу с Криштиану, я всегда выбираю в этом споре Месси".
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