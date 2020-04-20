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"Роналду – безжалостный убийца в штрафной, а Лео пытает тебя, пока не убьет". Руни сравнил Месси и CR7

Общие новости
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Уэйн – не первый и не последний

"Роналду – безжалостный убийца в штрафной, а Лео пытает тебя, пока не убьет". Руни сравнил Месси и CR7
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Экс-партнер форварда Криштиану Роналду по "Манчестер Юнайтед" считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси лучше, чем португалец? Цитирует Уэйна Руни Marca.

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"Я считаю, что Роналду – это безжалостный убийца в штрафной площадке. Месси? Лионель будет пытать тебя, пока не убьет. Иногда складывается впечатление, что аргентинец просто веселится. Эти двое изменили футбол с точки зрения цифр, забитых голов".

"Несмотря на мою дружбу с Криштиану, я всегда выбираю в этом споре Месси".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Уэйн Руни
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