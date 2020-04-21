Роналдо: Думаю, Криштиану раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо
На латинице их фамилии пишутся одинаково – Ronaldo
Экс-нападающий "Реала" и национальной сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с бывшим форвардом "сливочных" и португальским голеадором "Ювентуса" Криштиану Роналду. Цитирует бразильца испанское издание AS.
"Думаю, Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо. Вообще, я считаю, что сравнивать нельзя. Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг – он будет рядом с Месси и другими великими исполнителями".
Сейчас Роналдо – президент испанского футбольного клуба "Вальядолид". "Зубастик" защищал цвета "Барселоны", "ПСВ", "Интера", "Реала" и "Милана". Дважды выигрывал чемпионат мира (1994, 2002) вместе со сборной Бразилии.
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