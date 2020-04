Анри признался Боатенгу, у кого он скопировал свой стиль игры

Тьерри Анри и Кевин-Принс Боатенг воспользовались паузой в футболе, которую предоставил карантин, и пообщались в прямом эфире Instagram.

Боатенг: "Бро, ты не представляешь, как ты вдохновлял мою семью: старшего брата, младшего, всех друзей. Тьерри, ты сделал революцию в футболе. Может, ты даже сам не понимаешь этого. Гетры на коленях!"

Анри: "Когда я приехал в Англию и начал играть в высоких гетрах, меня уничтожали. Называли танцором, говорили, что собираюсь танцевать, а не играть. Еще я играл с коротким рукавом и в перчатках – и не забивал. Все были в шоке, а я даже не задумывался, когда делал все это".

Боатенг: "Со своим стилем ты вошел в историю футбола. Сейчас так играют мои дети, потому что видят, что так играю я. Но ты был первым".

Анри: "На самом деле, нет. Я подсмотрел у Сонни Андерсона".

This is the best video I’ve ever seen



pic.twitter.com/5Ja9Eas7jc