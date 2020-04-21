УЕФА официально рекомендует лигам завершить текущий сезон

Сегодня УЕФА провела видеоконференцию с 55 членами-ассоциациями и представила обновленную информацию о вариантах, которые рассматриваются двумя рабочими группами, созданными в середине марта.



Были представлены различные варианты календаря, охватывающие как матчи сборной, так и клубных соревнований.

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Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования и кубки. Параллельно будут разрабатываться дополнительные решения, если возникнет невозможность завершения какой-либо из лиг.



Любые события по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания комитета УЕФА в четверг.