В Польше определились с датами возобновления сезона
Осталось ждать не очень долго
Чемпионат Польши по футболу будет возобновлен в конце следующего месяца. Об этом информирует официальный сайт федерации.
Сезон будет возобновлен с 30-го мая по 6-е июня. Помимо этого, с 27-го мая возобновлятся матчи национального кубка.
KOMUNIKAT— PZPN (@pzpn_pl) April 21, 2020
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje o datach wznowienia rozgrywek @PZPNPuchar oraz @_1liga_ i 2. ligi.
Szczegóły -> https://t.co/6zKVMYbjOF pic.twitter.com/QOTNmXTROD
Ранее сообщалось, что вскоре могут продолжиться матчи Бундеслиги.
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