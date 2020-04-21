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В Польше определились с датами возобновления сезона

Общие новости
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Осталось ждать не очень долго

В Польше определились с датами возобновления сезона
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Польши по футболу будет возобновлен в конце следующего месяца. Об этом информирует официальный сайт федерации.

Сезон будет возобновлен с 30-го мая по 6-е июня. Помимо этого, с 27-го мая возобновлятся матчи национального кубка.

Ранее сообщалось, что вскоре могут продолжиться матчи Бундеслиги.

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В статье: Польша коронавирус
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