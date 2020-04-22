ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года. По информации бразильского издания Veja, такая рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов.

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ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, которую провели два эпидемиолога, так как существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году.

Как отмечает источник, в ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению. ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА и календарь, Европейский футбольный союз не обязан следовать ее советам.