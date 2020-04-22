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"Он был лучше Зидана". Тюрам назвал более техничного футболиста сборной Франции, чем Зинедин

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Нет, не Тьерри Анри

"Он был лучше Зидана". Тюрам назвал более техничного футболиста сборной Франции, чем Зинедин
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Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам отметил, что его экс-партнер по "триколор" Кристоф Дюгарри был техничнее Зинедина Зидана. Цитирует Лилиана RMC Sport.

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"Могу подтвердить: молодой Дюгарри был очень хорош. Люди посчитали его идиотом, когда он сказал, что был на том же уровне в плане техники, что и Зидан. Но это действительно так. Кристоф – очень сильный футболист. Можно даже сказать, что Дюгарри был лучше Зидана в техническом плане, когда они оба были молодыми".

Тюрам, Дюгарри и Зидан – чемпионы мира 1998 года. Тюрам забил 2 гола в полуфинале против сборной Хорватии (2:1), а Зидан оформил дубль в финале против бразильцев (3:0).

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В статье: Франция Зинедин Зидан Лилиан Тюрам Кристоф Дюгарри
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Источник:
AS

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