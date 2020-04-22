"Он был лучше Зидана". Тюрам назвал более техничного футболиста сборной Франции, чем Зинедин

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам отметил, что его экс-партнер по "триколор" Кристоф Дюгарри был техничнее Зинедина Зидана. Цитирует Лилиана RMC Sport.

"Могу подтвердить: молодой Дюгарри был очень хорош. Люди посчитали его идиотом, когда он сказал, что был на том же уровне в плане техники, что и Зидан. Но это действительно так. Кристоф – очень сильный футболист. Можно даже сказать, что Дюгарри был лучше Зидана в техническом плане, когда они оба были молодыми".