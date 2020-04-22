Экс-форвард Интера: Фелиш может стать следующим Месси мирового футбола. Еще один претендент – Мбаппе

Будучи одним из самых одаренных игроков своего поколения, в полной мере своего таланта Альваро Рекоба так и не реализовал. Уругваец выступал за сборную своей страны, миланский "Интер" и "Насьональ". Теперь Рекоба рассуждает о лучших на сегодняшний момент.

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— Кто был сильнейшим игроком, с которым вы играли в одной команде?

— Назову Роналдо и думаю, что тут со мной согласятся все "интеристы". "Феномен" обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола. Если бы не травмы, он принес бы "Интеру" еще очень много титулов. Жаль, что когда Роналдо вернулся в Италию, то перешел в стан наших злейших врагов из "Милана". Каждый делает свой выбор, и осуждать его не стану.

— А кто был главным профессионалом — человеком, который приходил на тренировку задолго до ее начала и оставался после нее?

— Тут ответ очевиден. Это Хавьер Дзанетти. С его отношением к делу он мог по-прежнему играть за "Интер", быть игроком стартового состава. Многие говорят, что ему повезло — травмы обходили стороной. Но он делал такой объем работы, так закачивал мышцы, что страховал себя от различных повреждений.

— В 2019 году самым дорогим игроком мира стал Жоау Фелиш, за которого "Атлетико" заплатил €126 млн. Он оправдывает ожидания?

— Решающие матчи сезона-2019/20 пока не сыграны, поэтому трудно сейчас как-то оценить Жоау. Но "Атлетико" сделал вложение в свое будущее. Фелиш – невероятный талант и с каждым годом будет прибавлять. Если у него не будет проблем со здоровьем, то он вполне сможет стать следующим Месси мирового футбола. Еще один претендент на эту роль – Килиан Мбаппе.

— Месси — сильнейший футболист своего времени?

— Думаю, он самый лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси — это явление. Причем, уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру.

— Ла Лига — сильнейший чемпионат Европы на данный момент?

— Испания и Англия сейчас выше всех остальных чемпионатов по уровню вложений в футбол, по количеству звездных игроков. А выбор между Ла Лигой и АПЛ сделать очень сложно. Все на любителя.