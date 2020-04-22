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Чемпионат Швеции планируют возобновить в середине июня… с болельщиками на трибунах

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Интересная позиция

Чемпионат Швеции планируют возобновить в середине июня… с болельщиками на трибунах
Новина українською

В Швеции планируют возобновить чемпионат 14 июня. Интересно, что сделать это хотят со зрителями на трибунах. Возобновление стоит ожидать и в первом, и во втором дивизионе (Алсвенскан и Супереттан), о готовности сообщили все клубы.

Тем не менее, в Шведском футбольном союзе заявляют, что до назначенной даты ситуация еще может измениться.

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Ранее отмечалось, что чемпионат страны хотели возобновить в начале апреля. В Швеции недостаточно жестко ведут борьбу с коронавирусом. Карантин был введен, но рестораны, садики, школы и спортзалы продолжают работать.

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В статье: коронавирус чемпионат Швеции
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Источник:
Allsvenskan

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