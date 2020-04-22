Чемпионат Швеции планируют возобновить в середине июня… с болельщиками на трибунах

В Швеции планируют возобновить чемпионат 14 июня. Интересно, что сделать это хотят со зрителями на трибунах. Возобновление стоит ожидать и в первом, и во втором дивизионе (Алсвенскан и Супереттан), о готовности сообщили все клубы.

Тем не менее, в Шведском футбольном союзе заявляют, что до назначенной даты ситуация еще может измениться.

Ранее отмечалось, что чемпионат страны хотели возобновить в начале апреля. В Швеции недостаточно жестко ведут борьбу с коронавирусом. Карантин был введен, но рестораны, садики, школы и спортзалы продолжают работать.