Чемпионат Швеции планируют возобновить в середине июня… с болельщиками на трибунах
Интересная позиция
В Швеции планируют возобновить чемпионат 14 июня. Интересно, что сделать это хотят со зрителями на трибунах. Возобновление стоит ожидать и в первом, и во втором дивизионе (Алсвенскан и Супереттан), о готовности сообщили все клубы.
Тем не менее, в Шведском футбольном союзе заявляют, что до назначенной даты ситуация еще может измениться.
Читайте такжеЭредивизи под большой угрозой - в Нидерландах запрещены любые массовые мероприятия до 1-го сентября
Ранее отмечалось, что чемпионат страны хотели возобновить в начале апреля. В Швеции недостаточно жестко ведут борьбу с коронавирусом. Карантин был введен, но рестораны, садики, школы и спортзалы продолжают работать.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Allsvenskan
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...