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Загребское Динамо возглавил экс-тренер Карпат

Общие новости
(1 голосов)

Он работал в Украине в 2014-15 годах

Загребское Динамо возглавил экс-тренер Карпат
Новина українською

Загребское "Динамо" назвало имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник львовских "Карпат" Игор Йовичевич, сообщает официальный сайт загребского клуба.

На этом посту 46-летний Йовичевич сменил Ненада Бьелицу, который был уволен на прошлой неделе.

Йовичевич возглавлял юниорские и молодежные команды загребского "Динамо", а украинским болельщикам он известен по своей работе на должности руководителя в львовских "Карпатах" (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).

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В статье: Динамо (Загреб) Игор Йовичевич Игорь Йовичевич
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
22.04.2020 в 16:20
Я поражен - в заголовке указано конкретно какое Динамо. Неужели журналисты сайта взяли курс на улучшение качества своей работы. Или случайность?
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