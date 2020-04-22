Загребское Динамо возглавил экс-тренер Карпат

Загребское "Динамо" назвало имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник львовских "Карпат" Игор Йовичевич, сообщает официальный сайт загребского клуба.

На этом посту 46-летний Йовичевич сменил Ненада Бьелицу, который был уволен на прошлой неделе.

Йовичевич возглавлял юниорские и молодежные команды загребского "Динамо", а украинским болельщикам он известен по своей работе на должности руководителя в львовских "Карпатах" (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).