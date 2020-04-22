Загребское Динамо возглавил экс-тренер Карпат
Он работал в Украине в 2014-15 годах
Загребское "Динамо" назвало имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник львовских "Карпат" Игор Йовичевич, сообщает официальный сайт загребского клуба.
На этом посту 46-летний Йовичевич сменил Ненада Бьелицу, который был уволен на прошлой неделе.
Йовичевич возглавлял юниорские и молодежные команды загребского "Динамо", а украинским болельщикам он известен по своей работе на должности руководителя в львовских "Карпатах" (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).
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Serega1111 (Киев)
22.04.2020 в 16:20
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