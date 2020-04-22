ХАМАС планировал теракт на стадионе в Иерусалиме

Служба общественной безопасности Израиля, в сотрудничестве с IDF и израильской полицией, недавно сорвала террористическую операцию организации ХАМАС, которая планировала теракты в Иерусалиме, в том числе на стадионе "Тедди".

Следствие выявило, что трое террористов пытались изготовить взрывное устройство, следуя инструкциям, загруженных с веб-сайтов, а также приобрели различные химические вещества, гвозди и металлический инструмент, но были арестованы до того, как смогли собрать взрывное устройство. Один из террористов даже посещал стадион с целью сбора информации, но, увидев меры безопасности, понял, что устроить здесь теракт невозможно.

Подозреваемые, Муса Хамада и Бассан Омри, работали вместе в составе движения ХАМАС и движения "Братство мусульман" в Иерусалиме. Они планировали запустить ракету на стадионе "Тедди" во время игры команды "Бетар Иерусалим". В 2010 году двое жителей Восточного Иерусалима уже были арестованы по подозрению в деятельности в движения Хамас.