Золотой мальчик Милана. Бразилец Кака празднует свой 38-й день рождения

Считается, что эпоха "Месси-Роналду" началась в 2008-м году, когда португалец выиграл первый Золотой Мяч. За год до этого, на мировой арене блистал другой футболист - Кака. Сегодня полузащитнику исполняется 38 лет.

Он сумел выиграть каждый значимый трофей. В 2002-м он примерил золотые медали чемпионата мира, а спустя год подписал контракт с "Миланом" - его главным клубом в карьере. Вместе с ними он завоевывал Скудетто и Лигу Чемпионов. Позже, за 69 миллионов отправился в "Реал", где уже не сиял так ярко как раньше, но все равно выиграл три трофея.

Kaká in 2007:



Ballon D'or winner

CL Winner

UEFA Super Cup Winner

Club World Cup Winner

World Player of the Year

Selected in FIFPro World XI

UEFA Player of the Year

CL Top Scorer

Serie A POTY

UEFA Club World Cup Golden Ball



Happy birthday, @KAKA! pic.twitter.com/ShH2Tgzp2t