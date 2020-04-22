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Золотой мальчик Милана. Бразилец Кака празднует свой 38-й день рождения

Общие новости
(1 голосов)

Полузащитнику покорились все вершины

Золотой мальчик Милана. Бразилец Кака празднует свой 38-й день рождения
UA-Футбол
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Считается, что эпоха "Месси-Роналду" началась в 2008-м году, когда португалец выиграл первый Золотой Мяч. За год до этого, на мировой арене блистал другой футболист - Кака. Сегодня полузащитнику исполняется 38 лет.

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Он сумел выиграть каждый значимый трофей. В 2002-м он примерил золотые медали чемпионата мира, а спустя год подписал контракт с "Миланом" - его главным клубом в карьере. Вместе с ними он завоевывал Скудетто и Лигу Чемпионов. Позже, за 69 миллионов отправился в "Реал", где уже не сиял так ярко как раньше, но все равно выиграл три трофея.

УЕФА выпустило специальное видео с лучшими моментами в карьере "Золотого Мальчика". Конечно же там нашлось место для гола в ворота "МЮ", когда Кака оставил в дураках Габриэля Хайнца и Патриса Эвра.

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В статье: Кака Бразилия Милан
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
22.04.2020 в 21:17
Здоровья и всех благ!!!
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