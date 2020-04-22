Золотой мальчик Милана. Бразилец Кака празднует свой 38-й день рождения
Полузащитнику покорились все вершины
Считается, что эпоха "Месси-Роналду" началась в 2008-м году, когда португалец выиграл первый Золотой Мяч. За год до этого, на мировой арене блистал другой футболист - Кака. Сегодня полузащитнику исполняется 38 лет.
Он сумел выиграть каждый значимый трофей. В 2002-м он примерил золотые медали чемпионата мира, а спустя год подписал контракт с "Миланом" - его главным клубом в карьере. Вместе с ними он завоевывал Скудетто и Лигу Чемпионов. Позже, за 69 миллионов отправился в "Реал", где уже не сиял так ярко как раньше, но все равно выиграл три трофея.
Kaká in 2007:— SPORTbible (@sportbible) April 22, 2020
Ballon D'or winner
CL Winner
UEFA Super Cup Winner
Club World Cup Winner
World Player of the Year
Selected in FIFPro World XI
UEFA Player of the Year
CL Top Scorer
Serie A POTY
UEFA Club World Cup Golden Ball
Happy birthday, @KAKA! pic.twitter.com/ShH2Tgzp2t
УЕФА выпустило специальное видео с лучшими моментами в карьере "Золотого Мальчика". Конечно же там нашлось место для гола в ворота "МЮ", когда Кака оставил в дураках Габриэля Хайнца и Патриса Эвра.
Happy birthday, 2007 winner Kaká!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2020
@KAKA #UCL | #HBD pic.twitter.com/c0dyU4wZt5