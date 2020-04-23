УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах
Это касается только тех лиг, которые не доиграют сезон
Исполнительный комитет УЕФА определился с принципом распределения мест в еврокубках на следующий сезон.
Как сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере", в чемпионатах, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены по спортивному принципу. Таким образом, места в лигах распределятся на основании положения команд в турнирных таблицах на момент приостановки сезона.
Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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