УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах

Исполнительный комитет УЕФА определился с принципом распределения мест в еврокубках на следующий сезон.

Как сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере", в чемпионатах, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены по спортивному принципу. Таким образом, места в лигах распределятся на основании положения команд в турнирных таблицах на момент приостановки сезона.

Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.