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УЕФА утвердил директивы по допуску клубов в еврокубки и настоятельно рекомендует завершить внутренние соревнования

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Очередное официально заявление

УЕФА утвердил директивы по допуску клубов в еврокубки и настоятельно рекомендует завершить внутренние соревнования
UA-Футбол
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Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание в формате видеоконференции.

На данный момент рабочая группа по календарю оценивает два сценария окончания сезона. Оба предусматривают старт внутренних соревнований до старта турниров УЕФА. Один предполагает их параллельное проведение, другой - окончание внутренних турниров, а затем возобновление турниров УЕФА в августе.

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УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках естественным образом. Если это невозможно, в частности из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который тем не менее позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу.

Если внутренние соревнования досрочно прекращены, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20. УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией.

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Ранее сообщалось о переносе молодежного чемпионата Европы.

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В статье: УЕФА коронавирус
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Источник:
УЕФА
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