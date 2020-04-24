FourFourTwo: Месси – лучший футболист мира за последние 25 лет. Серхио Рамос – тоже в списке
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Известный английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет. Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси; нападающий "Ювентуса" и главной команды Португалии Криштиану Роналду – второй.
ТОП-3 замкнул экс-игрок "Реала", "Юве" и сборной Франции Зинедин Зидан. Весь список выглядит следующим образом:
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Зинедин Зидан
- Роналдо
- Роналдиньо
- Тьерри Анри
- Хави
- Андрес Иньеста
- Паоло Мальдини
- Роберто Баджо
- Ривалдо
- Фабио Каннаваро
- Райан Гиггз
- Кака
- Уэйн Руни
- Луиш Фигу
- Габриэль Батистута
- Эрик Кантона
- Лука Модрич
- Серхио Бускетс
- Рауль Гонсалес Бланко
- Пол Скоулз
- Ромарио
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
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Источник:FourFourTwo
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
24.04.2020 в 12:09
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ВітяДобрий ніч (Київ)
24.04.2020 в 11:42
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Cannabis Sativa (Луцк)
24.04.2020 в 10:45
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Cannabis Sativa (Луцк)
24.04.2020 в 10:43
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