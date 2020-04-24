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FourFourTwo: Месси – лучший футболист мира за последние 25 лет. Серхио Рамос – тоже в списке

Общие новости
(2 голосов)

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FourFourTwo: Месси – лучший футболист мира за последние 25 лет. Серхио Рамос – тоже в списке
Новина українською

Известный английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет. Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси; нападающий "Ювентуса" и главной команды Португалии Криштиану Роналду – второй.

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ТОП-3 замкнул экс-игрок "Реала", "Юве" и сборной Франции Зинедин Зидан. Весь список выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Зинедин Зидан
  4. Роналдо
  5. Роналдиньо
  6. Тьерри Анри
  7. Хави
  8. Андрес Иньеста
  9. Паоло Мальдини
  10. Роберто Баджо
  11. Ривалдо
  12. Фабио Каннаваро
  13. Райан Гиггз
  14. Кака
  15. Уэйн Руни
  16. Луиш Фигу
  17. Габриэль Батистута
  18. Эрик Кантона
  19. Лука Модрич
  20. Серхио Бускетс
  21. Рауль Гонсалес Бланко
  22. Пол Скоулз
  23. Ромарио
  24. Серхио Рамос
  25. Джанлуиджи Буффон
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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Зинедин Зидан FourFourTwo
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Источник:
FourFourTwo

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
24.04.2020 в 12:09
Как дети в первом классе(детском саде)
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+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
24.04.2020 в 11:42
На першому місці футболіст, який не має жодного серйозного трофею за виступи за свою збірну
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
24.04.2020 в 10:45
Модрич в этом списке левый. А вот об Андрее Шевченко как-то совсем забыли
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+1
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
24.04.2020 в 10:43
Первая пятёрка - без вопросов. Рауль и Кака должны быть в первой десятке. Шестое место Анри завышенное - видать, из-за того, что играл в родной лиге составителей списка
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+1
-1


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