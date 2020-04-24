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Адебайор: Коронавирус? Я не Дрогба и не Это'О, не собираюсь делать пожертвования

Общие новости
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Каждый имеет право делать то, что считает нужным…

Адебайор: Коронавирус? Я не Дрогба и не Это'О, не собираюсь делать пожертвования
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Экс-футболист лондонского "Арсенала" объяснил свой отказ сделать пожертвования больницам столицы Того. Эммануэль Адебайор не хочет, чтобы его сравнивали с Дрогба и Это'О, цитирует бывшего игрока "Реала" и "Манчестер Сити" ESPN.

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"Меня сравнивают с Дидье и Самуэлем, но я – не они. Я – Эммануэль Адебайор и буду делать то, чего хочу сам. Конечно, найдутся критики, которые скажут, что я не делаю пожертвования. Все очень просто: я просто не собираюсь этого делать".

"Все так говорят, будто я принес коронавирус в Того… Я делаю то, что говорит мне мое сердце, а не люди вокруг".

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В статье: Дидье Дрогба Эммануэль Адебайор Самуэль Это'О коронавирус
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Источник:
ESPN

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