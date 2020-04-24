Экс-футболист лондонского "Арсенала" объяснил свой отказ сделать пожертвования больницам столицы Того. Эммануэль Адебайор не хочет, чтобы его сравнивали с Дрогба и Это'О, цитирует бывшего игрока "Реала" и "Манчестер Сити" ESPN.

Читайте также Адебайор вынес соперника ударом ногой в голову в матче Кубка Либертадорес

"Меня сравнивают с Дидье и Самуэлем, но я – не они. Я – Эммануэль Адебайор и буду делать то, чего хочу сам. Конечно, найдутся критики, которые скажут, что я не делаю пожертвования. Все очень просто: я просто не собираюсь этого делать".