Бекхэм рассказал, что решил повесить бутсы на гвоздь, когда мимо него промчался Месси

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что решил завершить карьеру после того, как пересекся на футбольном поле с Лионелем Месси. В сезоне 2012/13 "Барселона" играла с "ПСЖ" в рамках ¼ ЛЧ. "Барса" прошла дальше благодаря правилу выездного гола (2:2, 1:1). Цитирует Бекхэма The Sun.

"В выездном матче мы вели в счете, но затем на поле вышел Месси, "Барселона" моментально сравняла счет. Несмотря на мой солидный возраст, я наслаждался игрой. Команда проявила себя с лучшей стороны в обоих матчах. Мы можем гордиться собой, ни в одной из встреч "сине-гранатовые" не одержали победу".

"Думаю, я решил, что нужно повесить бутсы на гвоздь, когда Лионель промчался мимо меня. Как и любой босс клуба, я хочу привлекать таких игроков, как Роналду и Месси. Я восхищаюсь ими обоими. Никто не похож на Лео, он и португалец лучше всех остальных".

Бекхэм завершил карьеру 16 мая 2013 года именно в Париже. До этого Дэвид выступал за "МЮ", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан". Сейчас англичанин управляет американским футбольным клубом "Интер Майами".